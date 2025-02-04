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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!

        Kayseri'de, yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı. Kaza sırasında mola veren aracın dışında bulunan iki kardeşten 9 yaşındaki Berat Efe Geldi, iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 08:14 Güncelleme: 04.02.2025 - 08:14
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        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
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        Kayseri'de kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        MOLA VERMEK İÇİN YOL KENARINDA DURDU

        Beyaz araç mola vermek için yolun sağında durmuştu.
        Beyaz araç mola vermek için yolun sağında durmuştu.

        DHA'daki habere göre Enes Geldi idaresindeki hafif ticari araç, mola vermek için yol kenarında durdu. Aile araçta otururken, Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi, dışarı çıkıp aracın arka kısmına geçti.

        OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI

        Bu sırada Durdu Polat yönetimindeki otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkan aile koşarak arka tarafa geçtiklerinde, Berat Efe’yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.

        BERAT EFE İKİ ARACIN ARASINDA CAN VERDİ

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu Polat hastaneye kaldırıldı. Aile gözyaşlarına boğuldu.

        TATİL DÖNÜŞÜ KAZA OLMUŞ

        Bu arada Geldi ailesinin, Mersin'den Kayseri'ye tatil için geldikleri ve geri dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin arkadan çarptığı görüldü.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Hayatını kaybeden Berat Efe'nin ise iki araç arasında sıkıştığı anlar kameralar tarafında kaydedilirken, kazandan hemen sonra hafif ticari araçtan inen ailenin yerde yatan çocuğa doğru koştukları görüntülere yansıdı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #kayseri
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