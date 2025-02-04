Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı.

AFAD Başkanlığı'na Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığı'na ise Hüseyin Kök atandı.

BASIN İLAN KURUMUNA İLİŞKİN ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi olarak Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi olarak ise Ufuk Ulutaş atandı.