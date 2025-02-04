6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde gelen deprem felaketinin ardından yakınlarına ulaşamayan aileler, '6 Şubat Deprem Kayıpları Platformu' kurarak kayıp yakınlarını arıyor.

DHA'nın haberine göre platformun sözcüsü Sema Güleç, "Bir an önce bulunsunlar istiyoruz. Yasımızı bile tutamadık. 6 Şubat geliyor. Eğer vefat ettilerse gidecek mezarımız yok" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 11 ilde yıkım yaşandı, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Deprem felaketinin 2'nci yıl dönümü yaklaşırken, birçok vatandaş enkazdan çıkmayan yakınlarını arıyor.

Hatay'da kayıplarını arayan bazı aileler de '6 Şubat Deprem Kayıpları Platformu' kurarak aynı çatı altında kayıplarını bulmak için mücadele ediyor. Depremden sonra haber alınamayan Mevlüde Yıldız İncili (60), Mehmet Şükrü İncili (39), İsmet Durur (72), Deniz Emir (15), Güney Sabri Emir (6), Aydın Emir (42), Şengül Emir (40) yaşında, Ayfer Öz (38), Nagihan Özgül (32),Esila Özgül (2), Tuğba Koşar (36), Mehmet Akif Koşar (1), Mustafa Kemal Koşar (3), İrem Karaca (17), Melike Kılıç (32), Uğur Gezer (35), Hüseyin Cedduk (17), Hasan Cedduk (17), Abdirrezzak Cedduk (45), Arcan Cedduk (35) ve Mustafa Batuhan Güleç'in (24) yakınları, kurdukları platformla yakınlarına ulaşma ümidi taşıyor.

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"HERKES ÇIKTI ANCAK OĞLUMA ULAŞAMADIK"

Platformun sözcüsü Sema Güleç de 24 yaşındaki oğlu mimar Mustafa Batuhan Güleç'i diğer ailelerle birlikte arıyor. Güleç, "İskenderun'da Güleryüz Apartmanı'ndaydı. Herkes çıktı ancak oğluma ulaşamadık. Bazı görgü tanıkları, enkazdan çıkarılırken gördüklerini ve yaşadığını söylediler. Beyaz bir arabaya bindirmişler. 8 gün enkazda bekledik ama çıkmayınca Türkiye'nin dört bir yanına dağıldık. Hastanelere, mezarlıklara, morglara baktık. Meclis'e de birkaç kez gittik ama sonuç alamadık. Sonrasında platformu kurduk. Sosyal medyadan yaptığımız çalışmalar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dikkatini çekmiş. AFAD'tan davet ettiler. Onlar da kayıplarımızla ilgilenmeye başladılar" dedi.

"BELİRSİZLİK ÇOK KÖTÜ"

Yakınlarının yasını bile tutamadıklarını söyleyen Güleç, "Belirsizlik çok kötü. Cenazeyi bulamayınca çıkıp gelecek mi diye bekliyorsun. Çok çırpındık, sesimizi duyuramadık. Bir an önce bulunsunlar istiyoruz. Yasımızı bile tutamadık. 6 Şubat geliyor. Eğer vefat ettilerse gidecek mezarımız yok. En azından yerlerini bilmek bizim hakkımız. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.