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        Haberler Spor Transfer Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu! - Futbol Haberleri

        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!

        Galatasaray, Michy Batshuayi'nin Bundesliga ekibi Frankfurt'a transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 23:21 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:49
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        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
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        Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt, kulübümüze net 3 milyon avro transfer ücreti ve 500 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." denildi.

        Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, 31 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Batshuayi'nin yeni takımında 30 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Michy Batshuayi, takımına 7 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

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