Daralan pazarda lüks araç satışı arttı

2024 yılını tüm zamanların rekoru ile geride bırakan otomotiv pazarı, yeni yıla ise düşüş ile başladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azalarak 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 75.2 arttı.

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE YÜZDE 87 ARTIŞ

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87.2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36.7 arttı.

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Otomobil pazarı gövde tiplerine göre analiz edildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 57,4 pay, 32 bin 136 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 25,6 pay ve 14 bin 296 adet satış ile Sedan, yüzde 16,2 pay ve 9 bin 78 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 11'İ AŞTI

Ocak ayındaki otomobil satışları motor tipine göre ise şu şekilde kayıtlara geçti;

• Benzinli otomobil satışları 27 bin 130 adetle yüzde 48,5 pay,

• Hibrit otomobil satışları 16 bin 642 adetle yüzde 29,7 pay,

• Elektrikli otomobil satışları 6 bin 225 adetle yüzde 11,1 pay ve

• Dizel otomobil satışları 5 bin 767 adetle yüzde 10,3 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 180 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 63,8 artarak yüzde 9,8 pay, yüzde 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da 18,5 artarak yüzde 1,3 pay aldı.

Bu veriler, elektrikli araç satışlarının tamamına yakının yüzde 10 ÖTV'ye giren araçlardan oluştuğunu gösteriyor.

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LÜKS OTOMOBİL SATIŞINDA ARTIŞ

Yeni yılın ilk ayında düşük hacimli otomobil satışlarının azalmasının aksine, yüksek motor hacmine sahip lüks araçların satışlarının artması da dikkat çekti.

ODMD verilerine göre, Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 33,8 azalarak yüzde 58,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları da yüzde 30,3 azalarak yüzde 0,5 pay aldı.