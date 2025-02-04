Karla Sofia Gascón'un adaylığı tartışılıyor

'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar’a aday olan ilk trans oyuncu Karla Sofia Gascón, geçmişte sosyal medya hesabından bulunduğu ırkçı, İslamofobik, ayrımcı paylaşımlarla tartışmanın odağında yer alıyor. Öyle ki Oscar adaylığının alınması tartışılıyor.

'ALTIN PALMİYE' KAZANDI Jacques Audiard'ın yönettiği 'Emilia Perez', 2024'ün en sükseli filmlerinden biri. Cannes Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödülü'nün yanı sıra başrol oyuncuları; Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazandı.

'Emilia Perez', bu yılki Akademi Ödülleri’nde 13 adaylıkla İngilizce olmayan bir film için en çok adaylık alarak tarihe geçti. Ne var ki bu günlerde filmin Oscar adaylığından çok Karla Sofia Gascón’un geçmişte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ırkçı, İslamofobik, ayrımcı ifadeleri gündemde yer alıyor.

REKLAM İspanyol oyuncu İslam için şu ifadeleri kullanmıştı: Avrupa’nın değerlerine karşı gelen ve insan haklarını ihlal eden İslam gibi dinleri, inanç özgürlüğü çerçevesinde görüp yasaklamazsak karşı karşıya olduğumuz devasa problemi sonlandıramayız

Karla Sofia Gascón, siyahlar için de ırkçı ifadeler kullanmıştı. ABD’de siyahların ülke çapında protestolar düzenlediği, George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesi hakkında; "Uyuşturucu bağımlısı bir dolandırıcı olan George Floyd’u gerçekten çok az insanın umursadığını düşünüyorum ancak ölümü bir kez daha siyahları hâlâ maymun olarak gören insanlar olduğunu göstermeye hizmet etti" demişti.

YAZDIKLARINI SİLİP HESABINI KAPATTI Karla Sofia Gascón, paylaşımlarının gündeme gelmesiyle önce bütün yazdıklarını sildi, ardından da sosyal medya hesabını kapattı. Gascón, katıldığı televizyon programında; ırkçılık ve yabancı düşmanlığı suçlamalarına karşı kendini savunurken gözyaşlarına boğuldu. Sözlerine dair pişmanlığını dile getirirken bu tartışmaların ödül şanslarını sabote etme çabasının bir parçası olduğunu ima etti. Gascon “Oscar adaylığından vazgeçemem, Çünkü hiçbir suç işlemedim, kimseye zarar vermedim. Irkçı değilim” dedi.