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        Haberler Dünya Donald Trump'ın açıklamaları endişe yarattı, Grönland seçim öncesi harekete geçti | Dış Haberler

        Donald Trump'ın açıklamaları endişe yarattı, Grönland seçim öncesi harekete geçti

        ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı "satın almak" istediği yönündeki ısrarlı açıklamalarının ardından Grönland, Nisan ayında gerçekleşecek seçim öncesi endişeye kapıldı. Grönland hükümeti, seçimlere yurt dışından müdahale edilmesi korkusuyla yabancı siyasi bağışları yasaklamayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 08:21 Güncelleme: 04.02.2025 - 08:21
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        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki ısrarlı açıklamalarının ardından Grönland, yaklaşan seçimlerine olası müdahale korkusuyla yabancı siyasi bağışları yasaklamayı planlıyor.

        Grönland hükümeti, dün "Grönland'ın siyasi bütünlüğünü korumayı" amaçlayan yasa tasarısının ayrıntılarını duyurdu. Tasarının bugün ele alınması planlanıyor ve yasalaşırsa, ki hükümetin parlamentoda çoğunluğu elinde tutması nedeniyle büyük ihtimalle yasalaşacak, hemen yürürlüğe girebilir.

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        Grönland ve Danimarka, Arktik adanın satılık olmadığını söylemelerine rağmen, Trump defalarca Ada ülkesini satın almayı planladığını söyledi ve bu isteğini elde etmek için gümrük vergileri ve askeri güç kullanmakla tehdit etti.

        Trump'ın açıklamalarının ardından ilgi odağı haline gelen Grönland'ın 6 Nisan'dan önce bir seçim yapması planlanıyor. Seçimlere olası müdahale endişesiyle harekete geçen Grönland hükümetinde, dün sunulan yasa tasarısında "Mevcut durum ışığında Grönland'daki jeopolitik çıkarlar ve müttefik bir süper gücün temsilcilerinin Grönland'ı ele geçirmek ve kontrol etmekle ilgilendikleri ele alınmalı" ifadeleri yer aldı.

        GRÖNLAND DIŞINDA YAŞAYANLAR "YABANCI BAĞIŞÇI"

        Ayrıca, "partilerin yabancı veya anonim bağışçılardan bağış almalarının yasaklanması" gerektiği ifade edildi. Grönland dışında yaşayanların "yabancı bağışçılar" kategorisine gireceği ifade edildi.

        Partilerin ayrıca toplamda 200 bin Danimarka kronunu aşan veya tek bir kaynaktan 20 bin Danimarka kronunundan fazla özel bağış alması yasaklanacak.

        TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİ "KORKUNÇ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

        Trump'ın ısrarlı açıklamalarının ardından geçen hafta kendisiyle görüşen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump ile yaptığı 45 dakikalık görüşmenin "korkunç" olduğu söylemişti. Frederiksen, bu görüşmenin ardından desteğini artırmak amacıyla Avrupa'da mini bir tura çıktı.

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