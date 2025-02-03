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        Haberler Magazin Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello Galatasaraylıların yeni yengesi - Magazin haberleri

        Galatasaraylıların yeni yengesi

        Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Morata'nın eşi Alice Campello, Galatasaraylıların yeni yengesi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:18
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        Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna dâhil etti. Sarı - Kırmızılılar, Morata'yı 20 Ocak 2026'ya kadar Milan'dan kiraladı.

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        Tam adı; Alvaro Borja Morata Martin olan 32 yaşındaki golcü, ailesini de İstanbul'a getirdi.

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        Morata'nın eşi Alice Campello, Galatasaraylıların yeni yengesi oldu.

        Geçmişte, Real Madrid, Juventus ve Chelsea takımlarında da forma giyen futbolcu, İtalyan eşi ile 17 Haziran 2017'de Venedik'te evlendi.

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        Çiftin 4 çocukları dünyaya geldi. 2018'de Alessandro ve Leonardo adında erkek ikizleri doğdu. 2020'de Edoardo adında bir erkek çocukları daha ailelerine katıldı. Son olarak ise 2023'te Bella isminde kızları dünyaya geldi.

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        29 yaşındaki Alice Campello'nun bir kozmetik markası var. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken İtalyan güzelin, Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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        Alice Campello, tanışma hikâyelerini şöyle anlatmıştı: Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu. O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim. Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk.

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        Benimle ciddi düşündüğünü anladım. Mesela ilk buluşmamızdan iki hafta sonra 8 saat araba sürerek ailemle tanıştı. Ertesi sabah idmanı vardı. Böyle birçok fedakârlık yaptı. Sürekli benimle evlenmek istediğini söylüyordu. İlişkiye başladıktan 8 ay sonra da evlilik teklifinde bulundu. Onunla Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim. Çünkü aşk, fedakârlılık gerektirir. Onun benim için yaptıkları gibi... Hayatta ne olacağını tahmin etmek çok zor...

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        Süper Lig'in diğer yeni yengeleri ise şunlar:

        CHINA SUAREZ

        Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, Arjantin'deki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.

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        Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçirirken, China Suarez ile aşk yaşamaya başladı.

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        China Suarez, Wanda Nara'nın yerini alarak Galatasaraylıların yeni yengesi oldu.

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        Mauro Icardi, sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları; Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdı.

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        Icardi'nin Wanda Nara ile boşandıktan hemen sonra Suarez ile evleneceği öğrenildi.

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        CAROLAINE FREITAS

        Fenerbahçe, ara transfer sezonunda Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.

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        Anderson Talisca ile Brezilyalı model Carolaine Freitas'ın ile aşk yaşıyor. Freitas da artık Fenerbahçeliler'in yeni yengesi.

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        Anderson Talisca ile Carolaine Freitas, geçtiğimiz yıllarda sık sık Türkiye'ye gelerek, İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret etti.

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        BARBORA SKRINIAR

        Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar kiraladı ve savunmasını güçlendirdi.

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        29 yaşındaki Slovak defans oyuncusu, model Barbora Skriniar'ın ilişkisi 2014'te başladı.

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        2020'de Charlotte isminde kızları dünyaya gelen çift, 2023'te evlendi.

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        NAIARA CARLOS

        Fenerbahçe ara transfer döneminde Brezilyalı stoper Diego Carlos'u da takıma kattı. Kanarya, Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine futbolcuya, eşi Naira Carlos da eşlik etti.

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        Diego Carlos ile Naira Carlos, 2017'de evlendi.

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        Çiftin; Davi, Alice ve Isaac adında üç çocukları var.

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        Naira Carlos, sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarını paylaşıyor.

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        Sezon başında Türkiye'ye transfer olan futbolcular ve eşleri:

        BEŞİKTAŞ

        Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena

        24

        Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena

        25

        Jessica Melena

        26

        Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena

        27

        GALATASARAY

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        28

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        29

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        30

        Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór

        31

        BEŞİKTAŞ

        Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

        32

        Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

        33

        Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas

        34

        Feeh Mascarenhas

        35

        TRABZONSPOR

        Stefan Savic ve Nikolija Pesic

        36

        Stefan Savic ve Nikolija Pesic

        37

        Stefan Savic ve Nikolija Pesic

        38

        GALATASARAY

        Elias Jelert Kristensen ve Cecilie Flintholm

        39

        Cecilie Flintholm

        40

        Cecilie Flintholm

        41

        TRABZONSPOR

        Pedro Malheiro ve Mariana Marques

        42

        Pedro Malheiro ve Mariana Marques

        43

        Pedro Malheiro ve Mariana Marques

        44

        Mariana Marques

        45

        GAZİANTEP FK

        Enric Saborit ve Janire Martos

        46

        Enric Saborit ve Janire Martos

        47

        Janire Martos

        48

        Janire Martos

        49

        GAZİANTEP FK

        Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

        50

        Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

        51

        Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska

        52

        ANTALYASPOR

        Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel

        53

        Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel

        54

        Jaqueline Baumel

        #Alvaro Morata
        #Alice Campello
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