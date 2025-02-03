Alice Campello, tanışma hikâyelerini şöyle anlatmıştı: Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu. O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim. Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk.