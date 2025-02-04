Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den açıklama geldi! Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor - 4 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama geldi! Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyıları sağanak yağmurlu, İç Anadolu'nun batısı karla karışık yağmurlu, doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Yağmurlu 10°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 13°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°

        Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Tünel inşa edip kaçak hat döşemişler
        Tünel inşa edip kaçak hat döşemişler
        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Osimhen yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Osimhen yorumu!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray Antep'te hata yapmadı!
        G.Saray Antep'te hata yapmadı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız