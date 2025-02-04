Spor yazarları Gaziantep FK-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında lider Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig2in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi.
"G.SARAY'IN OYUNUNUN KALBİ MERTENS"
Uğur Meleke (Hürriyet): Gaziantep’te ilk devrede Galatasaray’ın tüm aksiyonlarını yaratan Mertens’ti. Henüz 5. dakikada Ahmed’e golü attırdı. 33’te sağdan etkili bir şutla Burak’ı yokladı. 41’de soldan sağa müthiş bir diyagonal pası var akın başlangıcında. 45+5’te de Kaan’ın kafasına topu konduran yine Mertens. 36 yaşındaki Mertens, Galatasaray’ın oyununun kalbi.
"OSIMHEN ÇOK YALNIZ"
Ahmet Çakar (Sabah): İzlemeye alıştığımız G.Saray'ın hücum aksiyonlarından hiçbirini göremedik. İkinci yarı çok kritik bir pozisyon var. Osimhen kaleye vuracağına Ahmed Kutucu'nun önüne bıraktı ama Ahmed iyi vuramadı. İyi vursa belki de son dakikalardaki stresin hiçbirini yaşamayacaklardı. Osimhen inanın çok yalnız. Ne destek ne orta ne de pas var. Buna rağmen bütün iyi niyetiyle mücadele ediyor. Sonuçta G.Saray kazandı, artık kazanmak önemli.
"PUAN FARKINI KORUMASI PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ"
Levent Tüzemen (Takvim): G.Saray erken golü bulmasına rağmen özellikle ilk yarı maçı koparacak pozisyonları üretemedi. Çünkü oyunun lideri Sara yorgundu, bize ezberlettiği topla dikine hızlı hücumlarını fazlasıyla yapamadı. Ahmed Kutucu golünü attı ama iki tane de net pozisyonu harcadı. Kutucu'nun takım savunmasına daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Barış Alper girdikten sonra G.Saray biraz daha hücumda etkili olmaya başladı. Ama G.Saray'ın orta alanı fazla kontrol edememesi G.Antep'in cesaretle hücum yapmasına neden oldu. İlk yarıda 2 kritik hata yapan Muslera 3 tane müthiş pozisyon kurtardı. G.Saray için bu maç tabela açısından önemliydi, yeni transferler ciddi katkı sağlayacaktır. Bu süreci G.Antep gibi bir deplasmanda geçip puan farkını koruması psikolojik açıdan önemlidir.
"ZOR ŞARTLARDA ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN"
Ömer Üründül (Sabah): Ajax maçının yorgunluğu ve moral bozukluğu bir yana dün geceki Yunus ve Barış'sız ilk 11'le Galatasaray'ın 90 dakikayı bazı sıkıntılarla geçireceği şüphesizdi. En büyük avantaj çok erken gelen gol oldu. Ahmed Kutucu'nun 18 üstünden vurduğu şut, 15 kişilik bir kalabalık içinden ağları buldu. Önemli bir 3 puanla maçı bitirdiler. Osimhen, 70 dakika alışılmış deparlarıyla takımı pozisyona götüren isimdi. Torreira zaten bilinen bir motor gücü. Muslera iki çok önemli kurtarışla kalitesini yine gösterdi. Sallai'yi başarılı buldum. Kaan Ayhan çok iyi görev yaptı, gollük kafa vuruşunu da kaleci çıkardı. Morata yakından tanıdığım bir isim ama arkadaşlarına alışması için biraz zamana ihtiyacı var. Sonuçta G.Saray zor şartlarda çok önemli bir 3 puan aldı.
"3 PUAN, TRANSFER KAOSUNDA EN MÜHİMİ"
Bülent Timurlenk (Sabah): Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın ilk yarıda gördüğü kartlarla orta saha direnci azalırken, Galatasaray ilk yarıda Kaan ve Ahmed, ikinci yarıda da yine Ahmed, Sara ve Davinson ile rakibinin fişini çekecek ikinci golü bulamadı. Savunmada Abdülkerim, rakibi karşılarken sıkıntılı. Sezonun soru işareti Jelert için o soru işareti yerine bir virgül koymak lazım. Konyaspor maçında olduğu gibi son 15 dakika yine Galatasaray taraftarı için yürek sancısıydı. Önceki gün Milano derbisine çıkacakken dün Gaziantep'te takımla idman yapmadan sahaya sürülen Morata ve Lemina ile Okan Buruk, planını çok daha kolay uygulayacak. Oyun, sınıfı ancak kanaat notuyla geçer ama 3 puan transfer kaosunda en mühimi...
"KARTLARDA İYİCE SAÇMALADI"
Mustafa Çulcu (Sabah): Hakemin gösterdiği doğru kartların yanında yanlışları ve göstermediği kartlar da var. Torreira'ya çıkan sarı yanlış. Çünkü sarısı olan Lungoyi'nin eli, Torreira'nın yüzüne yasaklanmış hareketi yapıyor. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem ters faul verdi. Sallai'ye 64'te yapılan faul sınırları zorladı, Gaziantepli oyuncuya kart çıkmadı. Son çeyrekte verdiği vermediği faullerde, kartlarda iyice saçmaladı. Böyle başa böyle traş, maalesef kapasite bu...