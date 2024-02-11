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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Fenerbahçeliler olmaktan korktukları yerdeler! - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenerbahçeliler olmaktan korktukları yerdeler!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a bıraktı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul sarı-lacivertlilerin performansını kaleme aldı

        Giriş: 11.02.2024 - 22:30 Güncelleme: 11.02.2024 - 22:36
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        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
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        Fenerbahçe’de hayati sezon denilen sezonda deplasmanda kaybedilen 2 puanın yanında iç sahada puan kaybını 9’a çıkardı ligin en zayıf takımlarından birine karşı.

        Tribünlerde söylenmesine anlam veremiyorken bu maç öncesinde kulüp yönetiminin stat hoparlörlerine taşıdığı ve kullanılırken ne amaçlandığını asla anlayamadığım Feridun Düzağaç’ın “Alev alev” şarkısının gecenin hikayesi olacağını öngörmem maç başında imkansıza yakındı. Bir taraftar stadında neden “Olmaktan korktuğum yerdeyim” diye bağırır diye beyin fırtınası yaparken maç sonunda aslında bunun istem dışı şekilde yapılan bir durum tespiti olduğunu fark ettim. Fenerbahçeliler “olmaktan korktuğum yerdeyim” derken haklılar çünkü Fenerbahçe’nin şampiyonluğunun önünde Kadıköy’den daha büyük bir engel yok.

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        “TARAFTAR DAHA NE YAPSIN POPÜLİZMİ…”

        “Taraftar mı oynuyor kardeşim, taraftar daha ne yapsın” ezber popülizmlerinin artık kabak tadı bile vermekten daha fazla can sıktığı günümüzde doğal ve haklı olarak yaşanan bu puan kaybını teknik gerekçelerle açıklayan fazlasıyla spor yorumcusu olacaktır.

        Ama Fenerbahçe’de en zorlu deplasman olan Kadıköy’deki 9 puanın sebebi taktiksel konulardan çok kulübün kültür erozyonuna uğraması ve Kadıköy’deki baş etmenin imkansız olduğu kötü atmosfer.

        Basın tribününde otururken benim hissettiğim panik havasının, futbolda yeri olmayan saçma sapan tepkilerin, rakibe ve hakeme cennet takımına cehennem yaşatanların mekanına dönüşen Ülker Stadyumu takımının genetik ve geleneklerini tanımayan, futbolu bilmeyenlerin çok ağırlıkta olduğu bir futbol ortamı…

        3 TEMMUZ’DAKİ DURUŞ TARİHİ BAŞARIYDI. ÜLKEDE HEP OLDUĞU GİBİ BAŞARI YÖNETİLEMEDİ

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        Fenerbahçe taraftarı bu ülkede başarının hiçbir zaman yönetilememesi genel geçerine örnek sunabilmek adına ülkeye kastetmiş, her tarafına sızmış hain bir terör örgütüne karşı 3 Temmuz’daki tarihi duruş ve tavırdan sonrasını maalesef yönetemiyor. O başarıdan sonrası ülkedeki binlerce örnek gibi facia.

        Fenerbahçe taraftarı her ama her şeyden şikayet eden, bilinçaltında haklı çıkmanın hazzını mutlu olmanın önüne koymuş, beklentilerindeki marjinallik ve istikrarsızlık seviyesi arşa çıkmış bir tüzel kişiliğe dönüştü yönetilemeyen o süreç sonrasında. Evet hatta ileriyle gidiyorum. Bir topluluk düşününki son 10 yılda neredeyse tüm tartışmalarda ağırlık itibariyle yanlış tarafta dursun. Beni takip eden herkes de bu sorunu son 4-5 yıldır nasıl istikrarla anlatmaya çalıştığımı biliyor. Fenerbahçe’de hoca, oyuncu, yönetim her şey doğru olsa bile bu problem çözülmeden istikrarlı başarı gelmeyecek. Acı ama gerçek bu. Unutmayın bu takım daha önce de taraftarının tavrı yüzünden şampiyonluk kaybetti.

        GALATASARAY TARAFTARI 5 KAT ÖNDE

        Biraz da herkesin anlatabileceği bir örnek vereyim yazımı özetlemek adına. Galatasaray-İstanbulspor ve Fenerbahçe-Alanyaspor maçlarında 70-75. dakikalar arasını açın ve stadyumlardaki farkları tespit edin. Gençliğimde şu cümleyi kuracağımı söyleseler hayatta ihtimal vermezdim ama Galatasaray taraftarı şampiyonluk mücadelesindeki katkıda Fenerbahçe taraftarının 5 kat önünde.

        Özetle Fenerbahçe bu akşam avantajı da direksiyonu da rakibine verdi. Takımın geri alacak gücü var, lakin camianın var mı burası kocaman bir soru işareti!

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