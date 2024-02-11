"ZAGOR'A RUH VERDİN"

'Zagor'un çizeri Gallieno Ferri, 2010 yılında 29. İstanbul Kitap Fuarı'nda Levent Çakır ile bir araya gelmişti. Ünlü oyuncu buluşmayı ise şöyle anlattı: Ferri'nin İstanbul'a geldiğinden haberim yoktu. Ferri, 'Lütfen 'Zagor'u oynayan kişiyle beni tanıştırın' demiş. Ben de televizyondan öğrendim beni görmek istediğini. Bir gün sonasında hemen İstanbul'a gittim, bir araya geldik. Filmlerimi izlediğini söylere; "Ben Zagor'u çizdim, sen ise ona ruh verdin" dedi. Bana bir 'Zagor' çizdi ve altına imzasını attı. İtalya'ya döndükten sonra yayınladıkları dergide de benden bahsetmişti. Güzel bir anımız oldu.