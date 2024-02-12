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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:03
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

        2

        RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        3

        2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

        4

        YENİLER KADRODA

        Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.

        5

        Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.

        6

        BURAK YILMAZ'A KARŞI

        Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.

        7

        MUHTEMEL 11

        Mert

        8

        Onur Bulut

        9

        Worrall

        10

        Colley

        11

        Zaynutdinov

        12

        Musrati

        13

        Gedson

        14

        Muci

        15

        Semih

        16

        Cenk Tosun

        17

        Muleka

        18

        Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Eray, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Gökhan, Nazon

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