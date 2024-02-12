Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

YENİLER KADRODA

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.