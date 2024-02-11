Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada atıştı!

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe'nin, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü maçta verilen hakem kararlarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray, bol sarı kartlı Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takmın sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı: "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"