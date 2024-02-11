Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olduğunu duyurdu
BAE haber ajansı WAM'ın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksinin sıfır emisyonlu olduğu kaydedildi.
Fotoğraf: AP
Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacağı aktarıldı.
Fotoğraf: AP
Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresinin uçan taksiyle 10 dakikaya ineceğine işaret edildi.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.