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        Haberler Ekonomi Otomobil Çinli markadan Türkiye'de devam kararı! 'Üretim için de görüşmeler sürüyor' - Otomobil Haberleri

        Çinli markadan Türkiye'de devam kararı! 'Üretim için de görüşmeler sürüyor'

        Kasım 2023'te yayımlanan Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, birçok elektrikli otomobil markasının Türkiye'deki varlığını belirsiz hale getirmişti. Bu markalardan biri olan Hongqi cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Markanın Türkiye distribütörü olan D ve D Motorlu Araçlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Hongqi markasının satışlarına devam ediyoruz. Elektrikli araçlara yönelik oluşturulan yeni regülasyona bağlı ve uyumlu olarak çağrı merkezi, temsilci ve ülkemizin 7 bölgesinde TSE onaylı 20 servis için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" dedi. Kaya, Hongqi'nin Türkiye'de bir üretim tesisi yatırımı yapabileceğinin de sinyalini verdi

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 02.02.2024 - 12:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:16
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        Çinli markadan Türkiye kararı!
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        Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ocak 2024 itibari yürürlüğe giren “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ”, sektörde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

        Söz konusu tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu oldu.

        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar Haberi Görüntüle

        Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için gerekli hale geldi.

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        İthal elektrikli otomobillere getirilen yeni kurallar, Türkiye'de satılan birçok markanın geleceği açısından soru işaret yaratırken, bu markalardan biri olan Çinli Hongqi cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Markanın Türkiye distribütörü olan D ve D Motorlu Araçlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, markanın Türkiye'den çekilme gibi bir durumunun olmadığını açıkladı.

        '7 BÖLGEDE 20 SERVİS YOLDA'

        Kaya, "Türkiye Distribütörü olduğumuz Hongqi markasının satışlarına devam ediyoruz. Yeni tebliği şartlarını da bire bir yerine getirmek üzere, yatırımlara başladık. 7 bölgede 20 ayrı TSE onaylı servisimizi kendimiz açmak için proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yakın vadede pazar beğenisine sunacağımız benzinli motora sahip diğer modeller ile ilgili de homologasyon çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Hongqi için İstanbul dışında Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Antalya, Malatya ve Trabzon’dan bize gelen yoğun müşteri talebine daha hızlı cevap verebilmek için çok sayıdaki bayilik başvurularını değerlendiriyoruz. Dolayısı ile Hongqi’nin geleceğine olan güvenimiz tam" dedi.

        'ÜRETİM İÇİN ADAY ÜLKELER ARASINA GİRDİK'

        Markanın ileride Türkiye'de bir üretim yatırımı yapabileceğini de kaydeden Kaya, "Türkiye’de bir üretim tesisi kurmak ile ilgili de ciddi fizibilite çalışmamız, FAW Grubu ve Hongqi yönetiminin kendi büyüme planları çerçevesinde Avrupa çevresinde bir fabrika kurma istekleri doğrultusunda yapıldı. Romanya, Polonya ve Macaristan’ın yanında Türkiye’yi de aday ülkeler arasına sokabildik. Bu önemli yatırımı da, ülkemize kazandırmak için marka yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etapta bir montaj fabrikası ile yola çıkmak konusunda önemli kanaatleri de oluşturmuş durumdayız. Ülke sanayimiz için de çok olumlu sonuçları olacak bu önemli adımda tüm paydaşların tam desteğine de sahibiz" açıklamasında bulundu.

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