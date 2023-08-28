Mao'nun otomobili Türkiye'ye 'elektrik' ile geldi Her geçen gün pazara yeni giren Çinli otomobil üreticileri kervanına yeni bir marka katıldı. Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'dan bu yana, ülkenin devlet başkanları tarafından tercih edilen Hongqi, elektrikli SUV modeli E-HS9'u Türkiye'de satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre, markanın Norveç'ten sonra Avrupa'daki ikinci durağı Türkiye oldu. Çinli markayı Türkiye'de temsil eden D ve D Motorlu Araçlar'ın Genel Müdürü Murat Beken, 2024 yılında markanın elektrikli sedan ve bir SUV modelini daha Türkiye'ye getireceklerini bildirdi. Beken, yıl sonuna kadar 200 adet E-HS9'u da Türkiye'de satmayı hedeflediklerini de aktararak, "Hongqi'nin Avrupa'daki en yüksek satış adedini Türkiye'de elde etmesini hedefliyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomotiv endüstrisinde son yıllarda kartlar yeniden dağıtılıyor. Geçtiğimiz 15 yıl batılı markalar dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'e yerel ortaklıklar yaparak girerken, günümüzde ise rüzgar tersine dönüyor.

Her geçen yeni bir Çinli otomobil üreticisinin Avrupa pazarına girdiğinin haberi gelirken, Asya ülkesinden birçok marka Avrupa ile eşzamanlı olarak Türkiye'ye de ayak basıyor.

İşte bu trendin son halkası ise Hongqi oldu.

FAW Group tarafından Çin'in devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için üretilen Hongqi, bünyesinde Yeniköy Motors ve Aston Martin Türkiye’yi de bulunduran D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından ülkemize getirildi.

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Yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da Norveç'ten sonra ikinci olarak Türkiye'ye giren Çinli üretici, ilk etapta elektrikli SUV modeli E-HS9 ile tüketicinin karşısına çıktı.

Hongqi’nin Orta Doğu Direktörü Cheng Zhang, Türkiye’de markayı yollarda görmenin mutluluk verici olduğunu kaydederken, D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya ise, Çinli üreticinin sürdürülebilirlik anlayışına vurgu yaptı.

Kaya, "Elektrikli otomobil sektörüne adım atarak kazandıracağımız markanın online platformlarda tüketici tarafından satın alınabilir olması fikri oldukça çekici. Dünyada, özellikle Çin’de üretilen pek çok elektrikli otomobil markası var. Fakat, müşterilerimize yalnızca en kaliteli seçenekleri sunmak isteriz. Hongqi’yi seçmemizin en büyük nedeni 30 yıllık deneyimimizle paralel konumlanmış bir marka olması" dedi.

BOYUTLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Hongqi E-HS9'un Bodrum'da gerçekleştirilen lansmanında aracı yakından inceleme fırsatı bulduk.

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Kuzey Amerika pazarında satılan büyük boy SUV modeller ile benzerlik gösteren elektrikli otomobil, 5 bin 209 mm uzunluğunda, bin 731 mm yüksekliğinde ve 2 bin 10 mm genişliğinde. Otomobilin aks mesafesi de 3 bin 110 mm olarak açıklanıyor. Rakamlar, E-HS9'un Türkiye pazarında satılan en büyük SUV modellerden biri olduğunu gösteriyor.

Bu ölçülerin etkisi iç mekanda da hissediliyor. Yine Kuzey Amerika pazarındaki SUV'lar ile benzer olacak şekilde 2+2+2 oturma düzenine sahip elektrikli otomobilde, ikinci sıradaki koltuklar ön koltuklar ile birebir aynı olmaları ile dikkat çekiyor. Ayrıca, sürücü ve ön yolcu koltuğu gibi ikinci sıradaki koltuklarda elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Arka koltukta yolculuk edenlere ayrı bir dijital iklimlendirme kontrolü sunuluyor.

Kabin içerisinde Togg T10X benzeri aracın ön göğsünü boydan boya saran dijital ekranlar dikkat çekerken, bu ekranlar üzerinden aracın tüm ayarları ve multimedya özellikleri kontrol ediliyor. Klima ünitesi de yine T10X'tekine benzer olarak kokpitin altında konumlandırılmış ayrı bir dijital ekran içerisinde yer alıyor.

Deri ve ahşap malzemelerin bolca kullanıldığı kokpitte, elektrikli otomobillerde artık görmediğimiz şekilde klasik bir vites topuzuna yer verilmiş. Bu durum ilk başta sanki bir içten yanmalı otomobil kullanıyormuş hissi yaratsa da, aracın 99 kwh kapasiteli bataryalarının da etkisi ile ön ve arka akstaki 2 elektrikli motorun ürettiği toplamda 410 kW (551 beygir) güç ve 750 Nm tork değeri, elektrikli otomobil kullandığınızı size her daim hatırlatıyor.

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Bu değerler, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki E-HS9'u 5 saniye içerisinde 0'dan 100 km/s hıza taşıyor. Havalı süspansiyonların yer aldığı otomobil, genel olarak yumuşak bir sürüş karakteri sunuyor. Otomobilin hafif direksiyon yapısı ise, bir süre sonra olduğundan daha küçük bir araç kullanıyormuşsunuz gibi hissetmenize yol açıyor.

4 tekerlekten çekiş sistemine sahip Çinli suv, virajlarda beklenenden daha az yan yatarken, viraj içi yapılan sert frenlerde ise arkadan kayma eğilimi gösteriyor. Bu ağırlıkta ve büyüklükte bir SUV için normal sayılabilen bu durum, aracın elektronik sistemleri tarafından yapılan müdahaleler ile saniyeler içerisinde gideriliyor.

YENİ MODELLER YOLDA

Hongqi, E-HS9 haricinde diğer modellerini de Türkiye'ye getirecek. Bodrum'daki lansmanda açıklamalarda bulunan D ve D Motorlu Araçlar Genel Müdürü Murat Beken, 2024 yılında markanın elektrikli sedan modelini ve E-HS9'un daha küçük boyutlarda elektrikli bir suv modeli Türkiye'ye getireceklerini bildirdi.

Beken, modelin satış hedefi ile ilgili olarak da, yıl sonuna kadar 200 adet E-HS9'u Türkiye'de satmayı hedeflediklerini aktardı.

Murat Beken'den aldığımız bilgiye göre, Hongqi'nin Avrupa'da en yüksek satış adedini Türkiye'de elde etmesi hedefleniyor.

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DEVLET BAŞKANLARINA OTOMOBİL ÜRETİYOR

Açılımı First Automobile Works olan FAW'ın merkezi, Çin’in Jilin eyaletinin Changchun şehrinde bulunuyor.

Çin devletinin sahibi konumunda olduğu marka, bünyesinde Hongqi haricinde Bestune ve Jiefang markalarını da bulunduruyor.

Kelime anlamı 'kırmızı bayrak' olan Hongqi, FAW tarafından Çin'in devlet başkanlarına özel makam otomobili üretmek amacıyla 1958 yılında kuruldu. Şirket, Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'dan bu yana ülkenin yönetim kademesinin makam otomobili üreticisi konumunda.

Toyota, Volkswagen ve Audi gibi markalar ile de ortaklığı bulunan FAW'ın kuruluş tarihi ise 1953 olarak açıklanıyor.

Öte yandan, Hongqi ile birlikte Türkiye'deki Çinli otomobil markası sayısı da artmış oldu.

Türkiye pazarında hali hazırda Chery, Maxus, Leap Motor, Skywell ve BYD gibi Çinli markalar faaliyet gösteriyor. SAIC bünyesindeki İngiliz üretici MG de, Çin'de ürettiği otomobillerini Türkiye'ye getiriyor.