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        Bodrum'da sağanak ve fırtına; tekne kıyıya vurdu; cadde ve sokaklar göle döndü

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:11
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        Bodrum'da sağanak ve fırtına; tekne kıyıya vurdu; cadde ve sokaklar göle döndü
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        MUĞLA’nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçı teknesi kıyıya vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, dün, Bodrum- Kaş arasında fırtına uyarısı ve Muğla için turuncu kod ile şiddetli yağmur uyarısı yaptı. Uyarının ardından etkili olan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir balıkçı teknesi kıyıya vurdu, bir motosiklet ile çok sayıda ağaç devrildi.

        Sabah saatlerinde ise aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerden akan su, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Yağış nedeniyle yollara savrulan çakıl taşları karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

        Yağmur ve fırtınanın aralıklarla gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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