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        Fethiyespor'un konuğu Aksaray

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır bileği bükülmeyerek bu periyodu 2 galibiyet ve 3 beraberlikle geçen Fethiyespor, yarın hafta içi sınavında 68 Aksaray Belediyespor'la evinde karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:57
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        Fethiyespor'un konuğu Aksaray
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır bileği bükülmeyerek bu periyodu 2 galibiyet ve 3 beraberlikle geçen Fethiyespor, yarın hafta içi sınavında 68 Aksaray Belediyespor'la evinde karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta orta sıralarda bulunan Fethiyespor'un 32 puanı, Aksaray ekibinin ise 35 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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