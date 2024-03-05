Fethiyespor'un konuğu Aksaray

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır bileği bükülmeyerek bu periyodu 2 galibiyet ve 3 beraberlikle geçen Fethiyespor, yarın hafta içi sınavında 68 Aksaray Belediyespor'la evinde karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta orta sıralarda bulunan Fethiyespor'un 32 puanı, Aksaray ekibinin ise 35 puanı bulunuyor.

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