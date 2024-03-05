Yunanistan bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışını geçirdi
Copernicus İklim Değişikliği Servis, Yunanistan'da bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışın yaşandığını bildirdi
Yunanistan'da bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışın yaşadığı bildirildi.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi, AB'nin finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine dayandırarak bir analiz yaptı.
Analize göre, Yunanistan'da 2023-2024 kışı, bugüne dek kaydedilmiş en yüksek sıcaklıktaki kış oldu.
Ülkede Aralık 2023, Ocak ve Şubat 2024 aylarında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Yunanistan'ın kayda geçmiş en sıcak 6 kışının ise son 10 yıl içinde görüldüğü vurgulandı.
Yunanistan kış sıcaklığı, 1960'dan bugüne 1,8 derece yükselerek 11 derecenin üzerine çıktı.
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