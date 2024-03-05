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        Haberler Dünya Yunanistan bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışını geçirdi

        Yunanistan bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışını geçirdi

        Copernicus İklim Değişikliği Servis, Yunanistan'da bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışın yaşandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 07:37 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:37
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        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
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        Yunanistan'da bugüne dek kaydedilmiş en sıcak kışın yaşadığı bildirildi.

        Yunanistan Meteoroloji Dairesi, AB'nin finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine dayandırarak bir analiz yaptı.

        Analize göre, Yunanistan'da 2023-2024 kışı, bugüne dek kaydedilmiş en yüksek sıcaklıktaki kış oldu.

        Ülkede Aralık 2023, Ocak ve Şubat 2024 aylarında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

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        Yunanistan'ın kayda geçmiş en sıcak 6 kışının ise son 10 yıl içinde görüldüğü vurgulandı.

        Yunanistan kış sıcaklığı, 1960'dan bugüne 1,8 derece yükselerek 11 derecenin üzerine çıktı.

        *Haberin görselleri Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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