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        Haberler Gündem Güncel Son dakika deprem açıklaması | Prof. Dr. Naci Görür: Stres birikiminin olduğu bir bölge!

        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!

        Çanakkale'de meydana gelen ve Marmara bölgesinde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür bir açıklamada bulundu. İşte, 1953 yılında aynı bölgede 7.2 büyüklüğünde deprem olduğuna dikkat çeken Görür'ün değerlendirmesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:13
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        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, dün akşam saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi sarsıntının, 10.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        PROF. DR. GÖRÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

        Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depremine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Görür açıklamasında, "Dün akşam Çanakkale, Yenice'de 4.9 deprem oldu.

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        "STRES BİRİKİMİNİN OLDUĞU BİR BÖLGE"

        Deprem, Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında, 7.2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge, böyle görece küçük depremler beklenebilir."

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