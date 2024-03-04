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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:55
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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

        Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen ve talepleri not alan Kökten, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Yeni sanayi sitesi projesinin olumlu karşılandığını belirten Kökten, Fethiye'nin yıllardır bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını kaydetti

        Uğradıkları iş yerlerinde esnaf ile sohbet ettiklerini esnafın sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Kökten, "Tüm sanayi esnafımızın şu anda derdini biliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağız." dedi.

        Kökten'e ziyaretinde, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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