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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu! 2024 Şubat iş yeri kirası tavan zam oranı yüzde kaç oldu? - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        TÜİK, şubat ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; mart ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55,91 oldu

        Giriş: 04.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:44
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        TÜİK, şubat ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 oldu.

        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı

        Kirada tavam zam oranını belirlemek için kullanılan on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 55,91 oldu.

        Böylece mart ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55,91 olarak ortaya çıktı.

        KONUTTA YÜZDE 25, TEMMUZA KADAR SÜRECEK

        Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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