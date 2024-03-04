TÜİK, şubat ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 oldu.

Kirada tavam zam oranını belirlemek için kullanılan on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 55,91 oldu.

Böylece mart ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55,91 olarak ortaya çıktı.

KONUTTA YÜZDE 25, TEMMUZA KADAR SÜRECEK

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.