TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53, yıllık olarak ise yüzde 67.07 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 55.91 olarak gerçekleşti.

Ocakta, aylık enflasyon yüzde 6.60, yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 olarak açıklanmıştı. Şubat ayında böylece yıllık enflasyon Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2024: EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE TÜİK verilerine göre şubat ayında Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43.44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.78 ile lokanta ve oteller oldu. REKLAM

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2024: AYLIK DEĞİŞİMDE EĞİTİM İLK SIRADA Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 0.20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12.76 ile eğitim olarak açıklandı.