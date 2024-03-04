Rus yetkiliden dikkat çeken açıklama: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor
Alman subaylarının Ukrayna'ya verilecek silahları ve Kırım'da bir köprüye olası saldırısını tartıştığı 38 dakikalık kaydın Rus medyası tarafından paylaşılmasının ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürdü.
Almanya ile Rusya arasında 'dinleme' krizi yaşanıyor.
Cuma günü Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımladı. Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması yer aldı.
MEDVEDEV: ALMANYA RUSYA İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR
Medvedev, sosyal medya hesabından ses kaydının sızmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuşmalardan haberdar olup olmadığını kimsenin bilmediğini savunan Medvedev, farkında olmasalar ve böyle bir emir vermemiş olsalar bile, ordunun sivil yöneticiler adına savaşların başlatılması konusunda karar verebileceği veya onları teşvik edebileceğinin birçok örneğinin tarihte yer aldığını ifade etti.
Medvedev, "Scholz'a gelip şöyle diyecekler: Sayın Şansölye, Ukrayna'da bir füze düşürüldü. Tipine ve rotasına bakılırsa Berlin'e uçuyordu. Scholz ne cevap verecek? Gayet açık. Dolayısıyla Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) subaylarının konuşmalarını roket ve tank oyunu gibi sunma girişimleri kötü niyetli bir yalandır. Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
ALMANYA'DAN İLK TEPKİ
Ertesi gün ise Almanya, videonun bariz bir dinleme eylemi olduğunu ve konuyu araştırdığını söyledi. Almanya Savunma Bakanlığı'nın da söz konusu ses kaydının nasıl ele geçirildiğini araştırdığı ve Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatı'nın (MAD) bu yönde gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarılmıştı.
Almanya Savunma Bakanı ise Rusya'nın Almanya içinde bölünme yaratmayı amaçlayan bir 'bilgi savaşı' yürüttüğünü iddia etti.
KREMLİN SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kremlin , diğer ülkelerden gelen yanlış veya yanıltıcı bilgi yaydıkları yönündeki suçlamaları ise reddetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cumartesi günü gazetecilere Alman Silahlı Kuvvetleri'nin ses kaydına yönelik "Bu, apaçık bir kendini ifşadır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Almanya'dan bir açıklama talep ediyoruz" dedi. Rusya'nın Berlin büyükelçiliği ise medyanın yorum talebine yanıt vermedi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.