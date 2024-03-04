Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış

Avcılar'da bir ev sahibi 4 katlı binanın 2. katındaki daireyi kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi.

DHA'nın haberine göre daireyi kiralayan kişi ise başka bir kiracı buldu. Daireyi son kiralayan, her odaya 10 yatak koyarak günlük kiralık daireden para kazanmaya başladı.

EVİ KİRALAYAN BAŞKA BİR KİŞİYE KİRAYA VERDİ Şikayetlerin artması üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri, 27 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti. Avcılar Merkez mahallesinde bir ev sahibi 4 katlı binanın 2. katındaki 3 odalı dairesini, kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla bir süre önce Türkiye'de oturma izni olan bir yabancıya kiraladı. Bu kişi ise, daireyi bir başkasına kiraya verdi. Daireyi son kiralayan kişi evdeki 3 odaya ve arka taraftaki balkona yataklar yerleştirdi.

REKLAM İddiaya göre bu yatakları da günlük ve kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı. Her odada 10 yatak bulunan daireyle ilgili şikayetler artınca ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'nı arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri ev sahibiyle kiracı arasında sözleşme olması nedeniyle işlem yapmadan daireden ayrıldı. Ev sahibi ise konuşmak istemedi. "POLİS 1 AYDA 20 KEZ BASKIN YAPTI" Kısa bir süre önce banyodan su sızması, gürültü gibi sorunların yanı sıra, elektrik tesisatının kısa devre yapması sonrası alt kattaki dairede yangın çıktı. Şikayetlerin artması üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Daireye gelen İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, "Avcılar'da genelde yabancı emlakçıların kiralık daire verdikleri zaman kiracı ve ev sahibi ihtilafa düşüyor. Dün akşam ev sahibi beni arıyor. Bir yabancı emlakçının dairesini kiraya verdiğini daire içinde 27 kişinin kaldığını, bunların kimliklerinin olmadığını, 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığını dile getirdi. Nasıl çıkartabileceğini sordu.Avcılar'da herhangi bir sorun oluştuğu zaman bize geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz. " dedi.

"27 KİŞİ AYNI EVDEYDİ" Pul, "Dün akşam olay yerine gittik. 27 kişi aynı evdeydi.Polis çağırmasını söyledik. Polis geldi herhangi bir şey yapmadı çünkü evde kimse yoktu. Sadece her odada 10'ar yatak vardı. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için bir şey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu. İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı. Dairenin kötü kullanımına bağlı olarak aşağıya su aktı. Aşağıdaki dairede kısa devreden yangın çıktı. Bir tek bu dairede oturanlar yabancı diğer kiracılar yani Türkler çok rahatsız. Daireye girenin çıkanın haddi hesabı yok. Yüksek rakamlara kiraya vererek böle sorunlarla karşılaşıyorlar. Kontrat yaptıktan sonra herhangi bir şey yapma durumu yok ev sahibinin. İsterse apartman kurallarına aykırı davransın isterse yasaları delsin, o kontrat bitene kadar o kiracıyı dairede çıkaramaz" diye konuştu.