Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı.

        Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 2 bin metre üzerinden 6 kulvarda yapılan yarışlar,150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplam 12 kulübün katıldığı organizasyonda büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapıldı. 3 gün süren yarışların sonunda Fenerbahçe erkeklerde 878 puanla birinci, Galatasaray da 764 puanla ikinci oldu.

        Kadınlarda da Fenerbahçe 590 puanla birinciliğe ulaşırken, Galatasaray ise 448 puanla ikinci sırada yer aldı.

        Şampiyonada erkeklerde birinci olan kulübe 4x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 2x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe çift kürek verildi. Kadınlarda da birinci olan kulübe 2x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 1x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe ise çift kürek hediye edildi.

        Sporcu ve kulüplerin kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle federasyon temsilcileri ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın çok güzel ve keyifli geçtiğini belirterek, "Fenerbahçe birinci, Galatasaray da ikinci olarak tamamladı. Günün son yarışı çok keyifli oldu. O da sekiz tek yarışıydı. Fenerbahçe birinci, Galatasaray ikinci, üçüncü de ülkemizin çok güzide üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi oldu." diye konuştu.

        Bülent Eren, yılın sonuna doğru Edirne'de yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na tüm yarışseverleri davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Muğla mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Muğla mitinginde konuştu:...
        AK Parti'li Ala ve Zeybekci, partilerinin Muğla mitinginde konuştu
        AK Parti'li Ala ve Zeybekci, partilerinin Muğla mitinginde konuştu
        Emlakçı, sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Emlakçı, sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü
        Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü
        Bodrum'da yenilenen ana isale hattı da patladı; otomobil çukura düştü
        Bodrum'da yenilenen ana isale hattı da patladı; otomobil çukura düştü
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı