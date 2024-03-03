Galatasaray'da derbi öncesi 'kadro dışı' kararı!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 'kadro dışı' kararı alındı! Geçen sezon şampiyonlukta büyük payı bulunan ancak bu sezon 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira ile teknik direktör Okan Buruk arasında ipler gerildi.

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Portekizli yıldız etkisiz oynadığı maçta oyundan alınınca bu karara tepki gösterdi.

MAÇ KADROSUNA ALINMAYACAK Müsabakanın ardından da Okan Buruk ile tartışma yaşayan Sergio Oliveira'nın Beşiktaş'la oynanacak derbinin geniş kadrosuna alınmama kararı verildi. REKLAM Göğüs kaslarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan ve bir süre sahalardan uzak kalan tecrübeli orta saha, sahalara beklenenden erken dönse de süre aldığı dönemde eski performansından uzak bir görüntü vermişti.