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        Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde, sokakta yürürken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:19
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        Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, sokakta yürürken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca'ya (61), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kırca'nın cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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