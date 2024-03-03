Muğla'da sokakta silahla vurulan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca'ya (61), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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