Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, "insan ticareti yapma, çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek, ️ kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, tehdit, dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ.A. ile "insan ticareti yapmak” suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.A. Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.