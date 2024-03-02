Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, "insan ticareti yapma, çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek, ️ kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, tehdit, dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ.A. ile "insan ticareti yapmak” suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.A. Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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