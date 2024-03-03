Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedeni Adranos Çayı'nda bulundu.

AA'da yer alan habere göre Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Furkan Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü.

Fotoğraf: İHA Yapılan çalışmalar sonucu Derin'in cesedi, en son görüldüğü bölge olan Azerbaycan Parkı'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafede çayda bulundu. REKLAM BELEDİYEYE AİT KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ Ekiplerce çaydan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.