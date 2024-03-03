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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da 7 yaşındaki kayıp otizmli Mehmet Furkan Derin'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı - Son dakika haberler

        Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedeni çayda bulundu

        Kütahya'da 29 Şubat'ta kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Furkan Derin'den acı haber geldi. Çocuğun cansız bedeni Adranos Çayı'nda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:49
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        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedeni Adranos Çayı'nda bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Furkan Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü.

        Fotoğraf: İHA

        Yapılan çalışmalar sonucu Derin'in cesedi, en son görüldüğü bölge olan Azerbaycan Parkı'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafede çayda bulundu.

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        BELEDİYEYE AİT KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

        Ekiplerce çaydan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta, 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan incelemede çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlenmişti.

        Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT, Türk Kızılay ile bazı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katılmıştı.

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        #son dakika
        #Kütahya
        #Mehmet Furkan Derin
        #Son dakika haberler
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