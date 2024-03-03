Beşiktaş - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

SON ALTI MAÇTA RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.