Fethiye'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası uygulandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda oyun kağıtları ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 73 bin liraya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaların sonucunda, Göcek Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı belirlendi.

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