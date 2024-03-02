Fethiye'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası uygulandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye idari para cezası kesildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaların sonucunda, Göcek Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı belirlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda oyun kağıtları ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 73 bin liraya el konuldu.
Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, 4 kişiye idari para cezası uyguladı.
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