Muğla'da aracın sokak köpeğine çarpma anı kamerada

–Muğla'nın Datça ilçesinde bir aracın sokak köpeğine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kargı mevkisinde seyir halindeki bir araç, yol kenarında bulunan sokak köpeğine çarptı.





Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde aracın çarpmasının ardından durduğu ve çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu görüldü.



Yaralanan köpek, sürücü tarafından veterinere götürüldü. İç kanama geçirdiği belirlenen köpek, durumunun ağırlaşması üzerine veteriner hekim kararıyla uyutuldu.



Olayın ardından bazı hayvanseverler sürücü hakkında şikayetçi oldu.



Güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak emniyete teslim edildi.



Olayla ilgili işlem başlatıldı.

