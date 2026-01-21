Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla otogarlarında 2025 yılında 2 bin 520 kesici alet ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:38 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:38
        Muğla otogarlarında 2025 yılında 2 bin 520 kesici alet ele geçirildi
        Muğla'da, 2025 yılında il genelindeki otogarlarda 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ateşli silaha el konularak emniyet birimlerine teslim edildiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ekiplerin, 7 gün 24 saat yoğun olarak kullanılan otogarlarda vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, şehirlerarası otogar girişlerinde yolcu ve valizlerde X-ray ve benzeri araçlarla arama yapan ekiplerin, kesici ve delici aletler ile ruhsatsız ateşli silahlara el koyduğu ifade edildi. Büyükşehir zabıtası ve özel güvenlik birimlerinin, 2025'ten bu yana 2 bin 520 kesici alete ve 30'dan fazla ruhsatsız silaha el koyarak emniyet birimlerine teslim ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, otogarların, her gün binlerce vatandaşın kullandığı, kentin en önemli kamusal alanlarından biri olduğunu belirtti.

        Önceliklerinin, Muğla'da yaşayan ve kenti ziyaret eden herkesin kendini güvende hissetmesi olduğunu aktaran Aras, bu anlayışla zabıta ve özel güvenlik ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu kaydetti.

        Aras, yapılan denetimlerin sadece bir kontrol değil aynı zamanda toplumsal huzuru ve can güvenliğini korumaya yönelik önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, vatandaşların güvenliği için emniyet birimleriyle tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Şan da tespit edilen silahların, Emniyet Genel Müdürlüğünün KAAN uygulaması üzerinden emniyet birimlerine bildirilerek teslim edildiğini dile getirerek, kesici aletlerin ise emniyet birimleriyle koordineli şekilde imha edildiğini kaydetti.

