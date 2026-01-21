Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Belçika Büyükelçisi Velde, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

        Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ile Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:32
        Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ile Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Velde, turizm ve tarım başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Vali Akbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Muğla'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

        Akbıyık, daha çok Belçikalı turisti Muğla'da misafir etmek istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

