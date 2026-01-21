Muğla'da sahte sosyal medya hesaplarından "yanıltıcı bilgi yayılması" soruşturmasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ile kamu görevlilerine hakarette bulundukları ve yanıltıcı bilgi yaydıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.





Soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerince, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. gözaltına alındı.



Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.





- Olay



Muğla’da dün sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde gözaltına alınmıştı.



Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

