        Muğla Haberleri

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde başkanlığındaki heyet, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını (MUTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:24
        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti
        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde başkanlığındaki heyet, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını (MUTSO) ziyaret etti.

        Muğla ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konularının değerlendirildiği ziyarette, vize süreçlerinden lojistik altyapıya, enerji yatırımlarından tarım ve hazır gıda sektörüne, mermer, balıkçılık ve turizm potansiyelinden coğrafi işaretli ürünlere kadar birçok başlık ele alındı.

        Ziyarette konuşan MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, Muğla'nın ekonomik kapasitesine ve üretim gücüne dikkati çekerek, iş dünyasının en önemli sorunlarından birinin vize süreçleri olduğunu ifade etti.

        Ürünlerin dolaştığını ancak iş insanlarının dolaşamadığını belirten Karakuş, Türkiye'nin üretimde güçlü bir noktada bulunduğunu, savunma sanayi, otomotiv, mermer ve tarım gibi alanlarda iyi durumda olduğunu kaydetti.

        Üretimdeki güçlerini Brüksel'in dağıtım gücüyle büyütmek istediklerini anlatan Karakuş, ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

        Karakuş ayrıca karşılıklı iş insanlarının bir araya getirilerek işbirliği çalışmalarının geliştirilebileceğini belirterek, Türkiye ile Belçika arasındaki ticaretin dengeli bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

        Büyükelçi Van de Velde ise Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerin güçlü bir zeminde ilerlediğini belirterek, iki ülke arasında yaklaşık 11 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu kaydetti.

        Belçika'da cam ve geri dönüşüm alanlarında yatırımların öne çıktığını ifade eden Van de Velde, "Farklı işbirliği alanlarını tespit etmek çok değerli. Bu nedenle bugün buradayız. Tarım ve hazır gıda alanlarında kuvvetliyiz, yatırım anlamında görüşmek istiyoruz." dedi.

        Van de Velde, Brüksel'in hem Avrupa Birliği ilişkileri hem de lojistik açısından stratejik bir merkez olduğuna da dikkati çekti.

        Büyükelçi Van de Velde'ye Müsteşar Guillaume Choquet, Flaman Bölgesi Ticaret Ateşesi Peter Verplancken ve Belçika'nın Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan'ın eşlik ettiği ziyarette, MUTSO Meclis Başkanı H. Koray Özcan ile Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

