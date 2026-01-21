Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da Menteşe Devlet Hastanesi yeni hizmet binası 2026 yatırım programına alındı

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Menteşe Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının 2026 yatırım programına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:52
        Muğla'da Menteşe Devlet Hastanesi yeni hizmet binası 2026 yatırım programına alındı
        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Menteşe Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının 2026 yatırım programına alındığını duyurdu.

        Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla, Muğla'nın her bir köşesine hizmet götürmek ve vatandaşların refah seviyesini en üst noktaya taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

        Projenin Menteşe ilçesinde sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacağını belirten Güngör, modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla dikkati çeken Yeni Menteşe Devlet Hastanesi hizmet binasının, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı yatırım programına resmen alındığını açıkladı.

        Güngör, projenin şehrin sağlık vizyonunu bir üst lige taşıyacağına da vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "40 bin metrekare toplam kapalı alan üzerine inşa edilecek. 200 yatak kapasitesi ile Menteşe'mizin sağlık ihtiyacına uzun yıllar boyunca eksiksiz cevap verecek. En son teknoloji tıbbi cihaz parkuru ve modern poliklinik hizmetleriyle hemşerilerimize yerinde, hızlı ve konforlu sağlık hizmeti sunacaktır."

        Güngör, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Bakanlık mensuplarına ve emeği geçen milletvekillerine Muğla halkı adına şükranlarını sundu.

