Hatayspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti spor yazarları değerlendirdi
"MEVSİM NORMALLERİNE YAKINDI"
UĞUR MELEKE: "Bu maçta 65’inci dakika itibariyle Fred döndü. Ancak Fred’siz ilk 1 saatte de Fenerbahçe, mevsim normallerine daha yakın bir top oynadı. Bu da bana şunu düşündürdü ister istemez: Fred’sizlik mi daha büyük sorundu Fenerbahçe için, yoksa Krunic’lilik mi? Zira İsmail-Mert-Szymanski orta sahası da bu maçta gayet iyi işlettiler merkezi." (Hürriyet)
"ÇOK GÜZEL VE KALİTELİ GOL ÇIKTI"
ERMAN TOROĞLU: "Fenerbahçe, Hatayspor karşısında maçın ilk 45 dakikası boyunca sahada istediklerini yaptı. Oyunu onlar yönlendirdi. Hatayspor ise reaksiyon gösteremedi, karşılaşma 2-0 oldu. Dusan Tadic ile Cengiz Ünder bu yarıda yürüye yürüye oynadı. Oynadılar ama onların yürüyerek oynaması, Fenerbahçe'yi olumsuz etkilemedi. Çünkü Hatayspor'da direnç yoktu. Bu yürüyen iki adamdan da çok güzel ve kaliteli bir gol çıktı." (Sabah)
"HER ŞEY DÜZELDİ" ANLAMINA GELMEMELİ"
ERCAN GÜVEN: "Samsun ve Alanya mağlubiyetlerini de kapsayan Kupa’dan eleniş ile bu maça kadar gelen hayli uzun süreçte, altı galibiyet almış olsa da öksürüyor, tıksırıyor, tekliyordu Fenerbahçe motoru!.. Mersin’de Hatayspor’u rahatça geçtiyse "her şey düzeldi" anlamına gelmemeli; zira, Fenerbahçe’ye yol veren "iki takım arasındaki sıklet farkının hakkını veren" Hatayspor’du aslında!.." (Milliyet)
"BİZ BURADAYIZ" MESAJI VERDİLER"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Hafta içindeki "kupa elenişi" sonrasında "yandık-bittik" diyen taraftarına "Biz buradayız" mesajını vererek oynadı Hatay maçını Fenerbahçe. Taşları yerine oturttu. İlk yarı tam bir baskın oyundu. Rakibi kaleye getirmeden, ilmek ilmek pasları örerek sabırla beklediler. Anlar vardır maçlarda, Dzeko, Osayi'e attırdı ilk golü, Cengiz Ankara'da kaçırdığı pozisyonu, Mersin'de filelere gönderdi. Rahatlatan skor, rakibe kazanamayacağı mesajını veren direnç ile birlikte üç puanı ceplerine koydular." (Sabah)
"ÇOK BÜYÜK ARTI OLACAK"
OKTAY DERELİOĞLU: "Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle birlikte artık son düzlüğe girdi. Her maç çok önemli. Hatay maçı da onlardan biriydi. Fenerbahçe galip gelmeyi bildi. Kritik bir zafer aldı. İlk yarıda durağan bir futbol vardı. Atılan 2 golle farkı yakaladı Fenerbahçe. Samuel'in eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bundan sonraki dönemde de takımı adına çok büyük bir artı olacak." (Takvim)
"FENERBAHÇE DOĞRU OYNADI"
RIDVAN DİLMEN: "Fenerbahçe, Ankaragücü travmasını rahat atlatmış gibi duruyor. Fenerbahçe ikinci yarı güzel oynamadı fakat doğru oynadı. Fenerbahçe, Mert Hakan ile çıktığı lig maçlarında 4 maçta 4 galibiyet almış bu tesadüf değil. Bu Mert Hakan çok iyi demek değil ama o sisteme uygun en iyi oyuncu Fred yokken."
"DERBİYİ RAHAT İZLER"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Fenerbahçe 2 gol attı, 3 tane falan da net gol kaçırdı. Derbi varken bu maçta bir puan kaybı alınması İsmail Kartal'ın üzerindeki eleştirileri artıracaktı. Fenerbahçeli futbolcular güle oynaya derbiyi izler artık."
"EN RAHAT MAÇINI OYNADI"
TUGAY KERİMOĞLU: "İsmail Kartal'ın iki 6 numaradan vazgeçmesi doğru. Szymanski'nin koşularıyla kendi özgürlüğünü kabul ettirdiğini gördük. Stoperler ve kaleci Livakovic de en rahat maçını oynamıştır herhalde."
"GÜLE OYNAYA GALİBİYET ALDI"
MEHMET ÖZDİLEK: "Tek 6 numara ile oynaması, Mert Hakan'ın oynaması, Szymanski'nin kıpırdanması önemliydi. Kazanmak çok önemliydi, güle oynaya bir galibiyet aldı Fenerbahçe ve İsmail Kartal'ın üzerindeki baskı da azalmış oldu."
"KRİTİK ÖTESİ 3 PUAN"
ERCAN TANER: "Fenerbahçe için maç başlangıcı çok önemliydi. İsmail Kartal’ın Ankaragücü maçından sonra "Hatayspor karşısında bambaşka bir takım göreceksiniz" açıklaması boşuna değilmiş. Teknik direktöründen futbolcusuna, doktorundan masörüne, hatta malzemecisine kadar kafa olarak hazır olmanın ve yüksek konsantrasyonun zamanı gelmişti. Fenerbahçe'de Fred’siz dönemde orta saha iş yapamamıştı. Bu maçta formasına kavuştu Fred. Hemen büyük şeyler beklenmemeli. Yakın gelecekte tekrar saha içi farkını göstereceğine eminim. Mert Hakan iyi bir çıkış yakaladı. Takım sallanırken bireysel olarak iyi oynamak önemlidir. Kritik ötesi bir 3 puandı." (Sözcü)
"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"
AHMET ÇAKAR: "Dzeko ve Tadic isimlerine yakışır şekilde oynamaya başladılar. Hele atılan gollerde Tadic ve Dzeko'nun asist özelliklerinin ne kadar yüksek kalitede olduğu görüldü. İlk golde Dzeko bir sol kanat oyuncusu gibi içeri girip, arka direkte Osayi'ye müthiş bir pas attı, o da golü yaptı. İlk devrenin son dakikalarında da Tadic'in asistiyle Cengiz kendine has vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İkinci yarı, Fenerbahçe haklı olarak oyunu biraz daha geride kabul etti, bulduğu kontrataklarla da çıkmaya çalıştı. İkinci yarıda çok önemli pozisyonlar var. Maç çok daha farklı da olabilirdi." (Sabah)
"ÇOK İYİ DERS ÇALIŞMALI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "İsmail Kartal'ın Konferans Ligi maçı için çok iyi ders çalışması lazım. İleri uç ve Szymanski'deki düşüş devam ediyor. Sonradan giren Fred hiç hazır değil. Bu da günümüz futbolunda çok büyük bir sıkıntı. Union Saint Gilloise çok tempolu ve çok organize bir takım. Çok tehlikeli bir maç benden uyarması. Cengiz Ünder, att-ı ğı golden sonra tribünlere bir hareket yaptı. 'Bakın beni eleştiriyorsunuz, işte görün' dedi. Ama Cengiz gerçeği görmeli. Kondisyon açısından çok yetersiz. Birinci golü arka direkten Cengiz'in atması gerekirdi. Cengiz oraya gelene kadar arkasından uzun mesafeden gelen Osayi attı." (Sabah)
"FRED BİR DAHA SAKATLANIRSA..."
AHMET SELİM KUL: Fenerbahçe Fred’in yokluğunda ilk başlarda Mert Hakan kaynaklı ama sonrasında İsmail hocaya yazacağım sebeplerle doğru ikameyi asla kullanmadı. Fred’in dönüşü Fenerbahçe’nin hızlı vites yükseltmesini sağlayacaktır. Ve bu maçla Fred sakatlanırsa ne yaparız paniğinin de boyutu azalmıştır. Dzeko ve Tadic’in tecrübelerine kalitelerini eklemeleriyle, Ferdi’nin bir klasiğe dönen 10 numaramsı sol bek performansıyla, Osayi’nin ekstra katkılarıyla derbiyi çok rahat izleyecek Fenerbahçe. (Habertürk)
"YARIŞ ZORLAŞIYOR"
İbrahim Yıldız: Şampiyonluk yarışı gittikçe zorlaşıyor. Bundan sonra oynanacak maçlar hata affetmez. Her maç final gibi. Sarı-Lacivertlilerin geniş bir kadrosu var. Her oyuncu oynayacakmış gibi hazır olduğunda, üstelik 5 oyuncu değişikliği düşünüldüğünde büyük bir avantaja sahipler. Takım olmak tek başına ilk 11’de oynayanlarla olmuyor. Kadroda yer alan her oyuncunun kendisini ilk 11’de oynuyor gibi hissetmesi gerekiyor. Bu motivasyonu takıma verecek isim ise İsmail Kartal elbette. (Habertürk)