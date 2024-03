"YARIŞ ZORLAŞIYOR"

İbrahim Yıldız: Şampiyonluk yarışı gittikçe zorlaşıyor. Bundan sonra oynanacak maçlar hata affetmez. Her maç final gibi. Sarı-Lacivertlilerin geniş bir kadrosu var. Her oyuncu oynayacakmış gibi hazır olduğunda, üstelik 5 oyuncu değişikliği düşünüldüğünde büyük bir avantaja sahipler. Takım olmak tek başına ilk 11’de oynayanlarla olmuyor. Kadroda yer alan her oyuncunun kendisini ilk 11’de oynuyor gibi hissetmesi gerekiyor. Bu motivasyonu takıma verecek isim ise İsmail Kartal elbette. (Habertürk)