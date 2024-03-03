Diyarbakır’da dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Olayda 63 yaşındaki Veysi Akkurt yaşamını yitirdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen bir ihbar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ni harekete geçirdi.

İhbarda, bir evde hırsızlık olduğu ve hırsızların da bir kişiyi merdivenden iterek düşürdükleri belirtiliyordu. Hızla olay yerine giden ekipler, kısa sürede olayın detaylarını öğrendi. Elde edilen bilgilere göre, hırsızlar 63 yaşındaki Veysi Akkurt’un evine girerek 1 milyon değerinde altınlarını çaldı. Eve dönerken hırsızlarla apartmanın içinde merdivende karşılaşan Akkurt, soygunculara müdahale etmek istedi.

AKKURT HAYATINI KAYBETTİ

Hırsızlar kendilerine müdahale etmek isteyen Akkurt’u iterek kaçtı. Bu itmeyle merdivenden düşen Akkurt kafasını sert cisme çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAPI ANAHTARINA KIRIK SÜSÜ

Diyarbakır Olay Yeri İnceleme ekipleri hırsızlığın gerçekleştiği Akkurt’un evinde inceleme yaptı. İlk bakıldığında hırsızların, evin içine kapı anahtarını kırarak girdikleri görülüyordu. Kapı kırığını inceleyen polis, bir gariplik fark etti. İçeriye hırsızlar tarafından kapı kırılarak girilmemişti. Hırsızlar eve anahtar kullanarak girmişti. Bu anlaşılmasın diye de kapı anahtarı bölümünü kırarak, sanki kapı kırılarak içeri girdikleri süsünü vermişlerdi.

KÖSTEBEK ÖLENİN TORUNU ÇIKTI

Diyarbakır Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmada akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, ölen Akkurt’un kız torunu H.A.’nın hırsızlardan S.E.’nin sevgilisi olduğu tespit edildi. Polisin ulaştığı bilgilere göre, H.A., önce dedesinin altınları nerede sakladığını öğrendi. Ardından yedek bir anahtar yaptırıp sevgilisi S.E.’ye verdi.