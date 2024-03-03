Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı. 32 mevkidaşımla görüşme imkanım oldu. ADF'ye üst düzey katılım Türk diplomasisinin etkisini göstermektedir. Tüm insanlığın ortak meselelerini panellerimizde masaya yatırdık. Bu panellerin bir kısmını uluslararası işbirliği içinde bulunduğumuz ortaklarımızla gerçekleştirdik.

Fikir alışverişlerinde küresel sistemin adaletsizliğine ve eşitsizliğine dair konuları görüştük. Filistin halkına yönelik şiddet konusunu ele aldık. Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk. Cumhurbaşkanımıza bu foruma desteği için teşekkür ediyoruz."

SORU-CEVAP Soru: "Gazze'deki son durumda şiddetin arttığını görüyoruz, barışa yaklaşıldığından bahsedildi ancak sonuç yok. Kalıcı ateşkes görüşmeleriniz oluyor mu?" "GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ÇOK CİDDİ BİR ÇABA VAR" Cevap: "Gazze'deki zulmün sona ermesi ADF'nin gündemine oturdu, bu konu altı kuvvetle çizilerek ele alındı. Şu anda yaptığımız görüşmelerde özellikle Gazze'de arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var. Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyondan fazla insanının yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak anlamına geliyor." Soru: "Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye gelecek. Abbas ile görüşme detaylarını paylaşabilir misiniz?" "Filistinli meslektaşım uzun ve etkileyici bir konuşma yaptı. Sayın Abbas'ı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet etti, savaşın gidişatını seyrini görüşmek istiyorlar. Türkiye'nin tavsiye ve temkinlerini iletme fırsatı olacak."