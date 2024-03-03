Bodrum FK ağır yaralı

1'inci Lig'de üst üste ikinci yenilgisini evindeki olaylı maçta lider Eyüpspor'a tek golle mağlup olarak alan Bodrum FK hem Süper Lig yarışından uzaklaştı hem Play-Off hattındaki yerini riske attı hem de sahada yaşananlar nedeniyle ağır yara aldı. Çorum FK'dan sonra Eyüpspor'a da yenilen Bodrum 42 puanda kalıp direkt Süper Lig hattından uzaklaşırken bitime 9 maç kala Play-Off hattında takipçilerinin nefeslerini ensesinde hissetmeye başladı. Eyüp önünde hem teknik patronu İsmet Taşdemir hem de takım kaptanı Kenan Özer kırmızı kart gören Bodrum, haftaya kritik Bandırmaspor deplasmanında sahadaki ve kenardaki liderlerinden mahrum kaldı.

İsmet Taşdemir'in 45'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla başlayıp oyunun 15 dakika durmasına neden olan saha olayları nedeniyle de yeşil-beyazlı kulüp ağır ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Taşdemir'in atılmasıyla başlayan gerginlikte Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve yedek oyunculardan Uğur Demirok'a Bodrumlu taraftarların attıkları yabancı maddeler isabet ederken atılan cisim göz korneasına gelen Uğur ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbolcu tedavisinin ardından gözünde bandajla taburcu edildi. İki kulübün başkanının sahaya girerek güçlükle yatıştırdıkları olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan çıkacak cezalar beklenmeye başladı.

KARAKAYA İSTİFA ETTİ

Bodrum'da geçen yıla kadar futbol takımının başkanlığını yapıp şirketleşen kulüpte bu sezon görevini Fikret Öztürk'e devrederek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un başkanlık görevini sürdüren Rıza Karakaya istifa etti. Karakaya, 13 yıllık başkanlığının ardından dün istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, istifa açıklamasında siyasete atılması nedeniyle bu kararı aldığını söyledi. Futbolda başkanlığı döneminde amatör kümeden Süper Lig kapısına dayanıp geçen sezon final oynadıklarını, 10 branştaki amatör şubelerinde 800'den fazla sporcularının yer aldığını dile getiren Karakaya, artık kulübün tesisleşmesi yönünde hizmet vereceğini vurguladı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki ilk yılında Play-Off'a kalmıştı.