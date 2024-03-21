AŞIRI YEMEK YEME

Her geçen yıl sağlıklı beslenme konusunda daha da çok şey öğreniyoruz. Beslenme alışkanlıklarımız da olumlu anlamda oldukça değişti buna diyecek bir şey yok! Ama kabul edelim bazı dönemler bir şeyler yolunda gitmiyor ve aşırı yemek yeme alışkanlığı baş gösteriyor. Hele bir de abur cubur varsa, beyin sağlığınızın bundan kötü etkilendiğini unutmayın! Fazla şeker beyni olumsuz yönde etkilediği gibi, obezite ve diyabete de yol açabilir. Ayrıca aşırı yeme alışkanlığı ise yaşlı kişilerde hafıza kaybı ve bilişsel gerileme gibi problemlerle ilişkilendirilmiştir.