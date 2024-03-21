Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin banka promosyonun artırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.