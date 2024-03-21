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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli banka promosyonu açıklaması! Promosyon ödemeleri artıyor mu? - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:24
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin banka promosyonun artırılacağını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

        "Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.

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