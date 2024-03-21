Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, öğrencilerle sahur yaptı

Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Bayram Önder Akdenizli, ilçedeki üniversite öğrencilerinin evinde sahur yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, Akdenizli'yi sahur için evlerine davet etti.

Öğrenci evine konuk olan Akdenizli, bir süre sohbet ettiği öğrencilere menemen yaptı. Sahuru öğrencilerle yapan Akdenizli, zaman zaman kendi öğrencilik yıllarından anılarını anlattı.

Kendisini sahur sofrasına davet eden gençlere teşekkür eden Akdenizli, "Sahurun bereketini, gönül sofrasının güzelliğini ilçemizde öğrenim gören üniversiteli kardeşlerimizin davetiyle birleştirdik. Rabbim tuttuğumuz oruçları, dualarımızı, niyetlerimizi kabul eylesin." dedi.