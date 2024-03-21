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        Haberler Magazin Ezgi Mola, bir tartışmanın fitilini ateşledi

        Ezgi Mola, bir tartışmanın fitilini ateşledi

        Ezgi Mola, bakıcılara karşı tereddütleri olduğunu ve çocuğunu kendisi büyütmeyi tercih ettiğini belirtti. Bakıcıya çocuk emanet edilmesinin çok da doğru olmadığını düşündüğünü belirten Mola, bu konuda; "Benim gibi bakabilir mi, benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum" diyerek bir tartışmanın fitilini ateşledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 08:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 08:39
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        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
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        Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı'nın mekânında görüntülendi.

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; gazetecilerin röportaj talebini geri çevirmeyen Mola; "Bugün, dükkânı ben açtım. Mustafa bey dinleniyor. Oğlumla biraz işimiz vardı, evden çıktım erkenden... Anne - oğul ve kız kardeş günü oldu bugün" dedi.

        Ünlü çocuklarına gelen reklam teklifleri hakkında konuşan Ezgi Mola; bu konuda şunları söyledi; "Birlikte değil ama bir bebek bezi reklamım oldu. Biberon, emzikle ilgili de oldu. Aslında yeni setten çıktım sayılır zaten. Reklam çekimlerine devam ediyorum. Bundan sonrasında birazcık dururum, Can ile olmak çok keyifli. Sizin de izlemediğiniz bir dizi de çektim. Henüz yayınlanmadı. Ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum. Çok eğlenmiştik çekerken de..."

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        "BAKICI İSTEMİYORUM"

        Bakıcıya çocuk emanet edilmesinin çok da doğru olmadığını düşündüğünü belirten Ezgi Mola, bu konuda bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mola, neden bakıcı istemediğini şöyle açıkladı; "Bakıcı olsun da pek istemiyorum aslında... Çünkü benim gibi bakabilir mi, benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum. Yani bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de kırk yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam. Kalabalık da bir aile severim ben... 'Ay ne güzel' derim kalabalık bir aile görünce... Hep beraber bizimle büyümesi bence daha iyi özellikle şu sıralar" dedi.

        "ARTIK PLANLAMIYORUM"

        Yaz yaklaşırken de yaz tatilinden bahseden Ezgi Mola; "Artık planlayamıyorum. Çeşme'ye mi giderim bilmiyorum. Artık günü, o gün içinde planlayabilirim sadece. O yüzden yazı şimdiden ön göremiyorum, plan yapamıyorum artık. Tatil yaparız ama Can'ın da ele avuca geleceği zamanlar olur. Onunla da denize gireriz. Ben neredeyse 20 yıldır hep Alaçatı'ya gidiyorum. Ege'yi de çok seviyorum. Muhtemelen Alaçatı hep olacak." diyerek plansız yaz tatilinden bahsetti.

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        #ezgi mola
        #bakıcı
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