Avrupa'da grev dalgası

Londra Metrosu, dün çalışanların şartlar ve koşullar konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözüme bağlanmaması nedeniyle 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta grev yapacaklarını duyurdu.

ASLEF demiryolu çalışanları sendikası, makinistlerin yüzde 98'inin bu yönde oy kullanmasının ardından üyelerinin 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta greve gideceğini duyurdu.

Bununla birlikte pek çok Avrupa ülkesinde de peş peşe grev açıklamaları geldi. Fransa'da CGT-RATP'nin Şubat ayından Eylül'e kadar sürmesi beklenen 7 aylık grev bildirimi sonrası otobüs ve metro ağında aksama beklenirken anlaşmaya varılamaması halinde Paris 2024 Olimpiyatları'nın grevlerden etkilenmesinden endişe ediliyor. REKLAM