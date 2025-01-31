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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

        İstanbul Eyüpsultan'da bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 01:53 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:53
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        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
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        Eyüpsultan ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

        AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

        Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Eyüpsultan
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