Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir! İşte doğru sanılan yanlışlar!

NİYE HATALI SONUÇLAR VERİR?

Yalan dedektörü yanıltıcı sonuçlar verebilir çünkü bu cihazlar tamamen biyo-fizyolojik tepkilere dayalıdır. Ancak bu tepkiler, yalancılıktan çok stres, korku ya da utanma gibi diğer durumlarla da tetiklenebilir. Dahası, deneyimli bireyler bu cihazları aldatmak için farklı nefes teknikleri ya da zihin kontrolü yöntemleri kullanabilir. Bu da yalan dedektörü testlerinin bilimsel bir kesinlikten çok, yorumlamaya dayalı olduğunu gösterir.