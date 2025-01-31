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        Haberler Yaşam Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir! İşte doğru sanılan yanlışlar!

        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir! İşte doğru sanılan yanlışlar!

        Polisiye yapımların vazgeçilmezi, gerçek hayatta ise tartışmalı bir teknoloji: Yalan dedektörleri! Peki, bu cihazlar gerçekten güvenilir mi? Stres ve korku gibi duyguları yalanla karıştırabilen bu teknoloji hakkında bildiklerinizi tekrar düşünmeye hazır olun!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 07:30
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        Yalan dedektörleri, bilimsel mi yoksa sadece bir efsane mi? Mahkeme salonlarından dedektif hikayelerine kadar birçok alanda kullanılan bu cihazların gerçek potansiyeli şüpheli. Poligraflar hakkında gerçekleri keşfetmek ister misiniz?

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        YALAN DEDEKTÖRLERİ NASIL ÇALIŞIR?

        Yalan dedektörü, ya da poligraf, bireylerin fiziksel tepkilerini ölçerek yalan söylediklerini tespit etmeye çalşır. İçerisinde nabız, solunum hızı, terleme ve kan basıncı gibi biyo-fizyolojik parametreleri izleyen sensörler bulunur.

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        Bu tepkilerin "yalan" ve "doğru" arasında farklılaşıp farklılaşmadığına bakılır. Ancak bu teknoloji gerçekten %100 güvenilir mi? Bilim camiasında yalan dedektörlerinin güvenilirliği uzun zamandır tartışılmaktadır.

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        YANLIŞ ALGILAMALAR: POLİGRAFLAR HER ZAMAN DOĞRUYU MU SÖYLÜYOR?

        Çoğu insan, poligrafların "gerçekleri ortaya çıkarmak için” kullanılan mutlak cihazlar olduğuna inanır.

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        Oysa ki, bu cihazlar daha çok şüpheyi arttırmak ya da soruşturmalara yön vermek için bir araç olarak kullanılır. Kışının psikolojik durumu, stres seviyesi ve tecrübesi cihazın çıktılarını ciddi anlamda etkileyebilir. Yani, bir şahıs doğruyu söylerken bile "yalan" sinyalleri verebilir.

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        NİYE HATALI SONUÇLAR VERİR?

        Yalan dedektörü yanıltıcı sonuçlar verebilir çünkü bu cihazlar tamamen biyo-fizyolojik tepkilere dayalıdır. Ancak bu tepkiler, yalancılıktan çok stres, korku ya da utanma gibi diğer durumlarla da tetiklenebilir. Dahası, deneyimli bireyler bu cihazları aldatmak için farklı nefes teknikleri ya da zihin kontrolü yöntemleri kullanabilir. Bu da yalan dedektörü testlerinin bilimsel bir kesinlikten çok, yorumlamaya dayalı olduğunu gösterir.

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        HUKUK SÜRECİNDEKİ ROLÜ: DELİL Mİ, YÖNLENDİRME ARACI MI?

        Birçok hukuk sistemi yalan dedektörü sonuçlarını delil olarak kabul etmez. Bunun nedeni, testlerin tamamen doğru sonuç vermemesidir. ABD gibi bazı ülkelerde, poligraf sonuçlarının mahkemelerde kullanılması kısıtlanmıştır. Bu cihazlar daha çok şüpheli profilü belirlemek ya da soruşturmalara yön vermek için tercih edilir. Ancak, dedektörün yanıltıcı olduğu durumlarda masum insanlar bile suçlu gibi algılanabilir.

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        BİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRME: KANITLAR NE SÖYLÜYOR?

        Yapılan bilimsel araştırmalar, yalan dedektörlerinin doğruluğunun %60 ila %80 arasında değiştiğini göstermektedir. Bu oran, bir cihazdan beklenen kesinlikten oldukça düşüktür. Birçok uzman, yalanı tespit etmenin daha karmaşık psikolojik ve davranışsal yöntemlere dayalı olması gerektiğini savunur. Bu nedenle, poligraf yerine yüz okuma teknikleri ve mikro ifadelerin analizine yönelik yöntemler geliştirilmektedir.

        Kaynak: britannica.com, vox.com, apa.org

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